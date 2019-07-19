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Ayvalık’ta 4 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde girdikleri evden hırsızlık yapan 4 zanlıdan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde girdikleri evden hırsızlık yapan 4 zanlıdan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi’nde bir evden yüklü miktarda para, elektronik eşya ve benzeri malzemeleri çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç gün süresince yaptıkları titiz incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden 4 zanlının izine ulaştı. Adeta iğne ile kuyu kazan Ayvalık polisi, geçtiğimiz hafta E.A., H.A., F.K. ve D.Y. isimli şahısların bir araçla Manisa’nın Salihli ilçesinden öğle saatlerinde Ayvalık’a geldiğini ve anahtarla kilitlenmemiş olan kapının kolunu aşağıya düşürerek girdikleri evde hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini belirledi. Evden 6 bin lira para, 2 laptop, 1 adet de playstation çalan zanlıların kimlik bilgileri ve eşkallerini belirleyen polis, yapılan takibin ardından 4 zanlıyı Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Ayvalık’a getirilen zanlılar, polis merkezinde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye bevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan E.A., H.A. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serbest kalan üç şahıs ve tutuklanan D.Y.’nin Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde daha önce de hırsızlık olaylarına karıştıkları ve sabıka dosyalarının kabarık olduğu öğrenildi.

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