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Ayvalık’ta 40 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı mevkii açıklarında, içinde 17 çocuk, 9 kadın olmak üzere 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun Midilli Adası’na doğru gitmekte olduğunu gören Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçip göçmenleri yakaladı.

Ayvalık’ta 40 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı mevkii açıklarında, içinde 17 çocuk, 9 kadın olmak üzere 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun Midilli Adası’na doğru gitmekte olduğunu gören Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçip göçmenleri yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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