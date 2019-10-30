HABER

Ayvalık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev mevkiinde ormanlık alanda bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yaptığını fark eden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş Timleri harekete geçti.Kongo, Orta Afrika, Somali, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen; 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, insani yardımlar yapılmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev mevkiinde ormanlık alanda bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yaptığını fark eden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş Timleri harekete geçti.
Kongo, Orta Afrika, Somali, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen; 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, insani yardımlar yapılmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkta inanılmaz hile! Kontrol etmeden almayın Balıkta inanılmaz hile! Kontrol etmeden almayın
Basın Ekspres Yolunda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralıBasın Ekspres Yolunda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
(Özel) Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü(Özel) Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

Beyoğlu’nda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda feci kaza! Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı!

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var

Mardin'de okulda korkunç iddia: Öğretmenden epilepsi öğrencisine darp

Mardin'de okulda korkunç iddia: Oğlumun psikolojisi bozuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.