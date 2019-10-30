Ayvalık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev mevkiinde ormanlık alanda bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yaptığını fark eden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş Timleri harekete geçti.

Kongo, Orta Afrika, Somali, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen; 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, insani yardımlar yapılmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

