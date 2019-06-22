Ayvalık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvalık ilçesi Çıplak ada önlerinde Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde Afganistan uyruklu 10'u çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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