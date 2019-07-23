HABER

Ayvalık’ta 45 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayağızı mevkiinde, sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botla 15 Filistin, 9 Kongo, 7 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Gine uyruklu toplam 45 göçmeni fark etti.Hemen harekete geçen ekipler şişme botu durdurarak, göçmenleri ele geçirdi.16’sı çocuk, 9’u kadın olmak üzere 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 45 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayağızı mevkiinde, sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bir şişme botla 15 Filistin, 9 Kongo, 7 Orta Afrika, 2 Togo ve 1 Gine uyruklu toplam 45 göçmeni fark etti.
Hemen harekete geçen ekipler şişme botu durdurarak, göçmenleri ele geçirdi.
16’sı çocuk, 9’u kadın olmak üzere 45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 45 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
“İşyerimi yıktırdınız” tartışması ölümle bitti“İşyerimi yıktırdınız” tartışması ölümle bitti
3 canı kurtardılar3 canı kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.