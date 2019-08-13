HABER

Ayvalık’ta 5. Geleneksel Engürü Sitesi Kültür Sanat Günleri Ela Altın konseriyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çevresel ve kültürel anlamda yapmış olduğu çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan Engürü Sitesi yönetimi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen geleneksel kültür sanat günleri Türk Sanat Müziği’nin dev ismi TRT sanatçısı Ela Altın’ın verdiği konserle başladı.Ayvalık Belediyesinin yanı sıra Hakan Kayaalp, Uslu Ailesi- Aygüney Grup, Şah Beton, Üstün Mali Müşavirlik, Persan, Karahallılar, Zeybek Restaurant ve Sahilkent Spor Kulübü’nün destekleriyle gerçekleştiği öğrenilen geleneksel festivalin ilk gecesi site bünyesindeki sosyal tesis Zeybek Restaurant’ta geçekleşti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çevresel ve kültürel anlamda yapmış olduğu çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan Engürü Sitesi yönetimi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen geleneksel kültür sanat günleri Türk Sanat Müziği’nin dev ismi TRT sanatçısı Ela Altın’ın verdiği konserle başladı.
Ayvalık Belediyesinin yanı sıra Hakan Kayaalp, Uslu Ailesi- Aygüney Grup, Şah Beton, Üstün Mali Müşavirlik, Persan, Karahallılar, Zeybek Restaurant ve Sahilkent Spor Kulübü’nün destekleriyle gerçekleştiği öğrenilen geleneksel festivalin ilk gecesi site bünyesindeki sosyal tesis Zeybek Restaurant’ta geçekleşti. TSM’nin unutulmaz yıldızı Ela Altın’a yine TRT’nin duayen isimlerinden Şef Selim Gönüldaş da kanunu ile eşlik etti. Hıncahınç dolu olan konserde; aynı zamanda Engürü Sitesi’nin bir sakini olan Ela Altın, TSM’nin en zor eserlerini seslendirerek, dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Konser sonunda Site Başkanı Gürsel Uslu tarafından Ela Altın’a düzenledikleri festivale verdiği destekler nedeniyle bir plaket verildi.
Amaçlarının sadece site içerisine değil tüm Ayvalık’a hitap etmek olduğunu belirten Engürü Sitesi Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, “Bu yıl beşincisini organize ettiğimiz kültür sanat günlerini giderek geliştirmeyi planladık ve bu yıl herkese hitap edecek bir festival hazırladık. Buradaki amacımız gençlerimizin müzik, sanat, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerini desteklemek ve becerilerini geliştirmektir. Ayvalık’a yakışır güzel bir site sunmak ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz” dedi.
Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Ayvalık’ın kültür sanat konusunda ne kadar ilerde olduğunun altını çizerek, “Artık bizim dışımızda, sivil toplum örgütlerimiz ve şimdi de sitelerimizin kültür sanata bu kadar değer vermesi bizi oldukça mutlu ediyor. Eğitime, sanata her zaman destek verdiğimizi ve vereceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Site yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum, çünkü site yönetimi giderek daha da müthiş işler sunuyorlar” diye konuştu.
Ayvalık’taki Pop-Jazz sanatçısı Dirim Bayhan’ın ücretsiz konseriyle sürecek olan festival, Küçükköy-Sarımsaklı Halk Müziği Korosu’nun vereceği dev bir konserle devam edecek.
Etkinliklerin son günü olan 16 Ağustos’ta ise; TRT Sanatçısı Selim Gönüldaş ve özel sazlar eşliğinde Solistler; Funda Öztolan ve Ahmet Karan’ın katılımlarıyla kolay kolay unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Tarihi Yarımada'da esnafın Süper Kupa heyecanıTarihi Yarımada'da esnafın Süper Kupa heyecanı
Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdilerTekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.