HABER
  4. Ayvalık’ta 5 insan taciri tutuklandı

Ayvalık’ta 5 insan taciri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran polis ekipleri, Ayvalık ilçesinde takibe aldıkları iki aracı durdurdu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 insan taciri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran polis ekipleri, Ayvalık ilçesinde takibe aldıkları iki aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde iki aracın daha bulunduğu bilgisi üzerine polis, toplam dört araçtaki 5 şahsı gözaltına aldı. Yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları düzensiz göçmenleri Gömeç ilçesinde ormanlık alana bıraktıklarını itiraf eden 5 insan taciri, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildiOrman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden cemevi kararıİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden cemevi kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Üzerine yürüdü...

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 10 bilen 3 kişi...

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 şehit

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar! 2 sanık tahliye edildi!

Ankara'daki YHT kazası davasında flaş karar!

Görüntüler Trabzon'dan! Birbirinden farklı kostümlerle Kalandar'ı kutladılar!

Trabzon'dan renkli görüntüler... Böyle kutladılar

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını darp etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Flaş gelişme

Isparta'da denetim sırasında yakalandılar! Ceza üstüne ceza yağdı!

Suçüstü yakalandılar! 4 kişiye 33 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.