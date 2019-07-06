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Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 50 kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Çalışma başlatan ekipler, 46'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4'ü ise Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan 50 kaçak göçmeni yakalayıp Ayvalık Jandarma Karakolu'na getirdi. Kaçak göçmenlerle ilgili işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Ayvalık'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

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