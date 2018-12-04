HABER

Ayvalık'ta 50 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 30'u çocuk, 50 kaçak, yakalandı.

Ayvalık'ta 50 kaçak yakalandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 30'u çocuk, 50 kaçak, yakalandı.
​Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi’nde devriye görevi yapan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tek Ev mevkiinde, bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 30’u çocuk, 50 kaçağı yakaladı. İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen kaçaklara, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.
İstanbul üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve kişi başı 800 dolar karşılığı insan tacirleri ile anlaştıkları belirtilen kaçaklar, jandarmadaki sorgularının ardından İstanbul'a gönderilecek.

FOTOĞRAFLI

Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!
5 yaşındaki Recep'in ölümüne neden olmakla suçlanan doktorlar yargılanıyor5 yaşındaki Recep'in ölümüne neden olmakla suçlanan doktorlar yargılanıyor
Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdiFotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

Patronu ilişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette acılı baba konuştu

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

42. kattan atlayıp AVM'nin çatısına düştü! 37 gün sonra kötü haber

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

2 metrelik orkinos ve kılıç balığını gören telefona sarılıyor

Gören telefona sarılıyor! 'Birçoğu ilk kez bakıyor'

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Ormanda karşısına çıktı! Gece boyunca...

Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.