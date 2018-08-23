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Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 53 kaçak yakalandı.

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 53 kaçak yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Çıplak Adası mevkiinde Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bota operasyon düzenledi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 8 Botu, aşırı insan yükü nedeniyle alabora olmak üzere olan lastik bottakileri kurtardı.
Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, daha sonra Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandıAyvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandıAyvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandıAyvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

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