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Ayvalık’ta 61 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 61 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçede gerçekleşen ilk operasyonda, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Kazan Kavşağı mevkiinde devriye nöbeti yapan jandarma ekibi yol kenarındaki ağaçlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğunu fark etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 61 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede gerçekleşen ilk operasyonda, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Kazan Kavşağı mevkiinde devriye nöbeti yapan jandarma ekibi yol kenarındaki ağaçlık alanda kalabalık bir grubun bulunduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, F.S. isimli organizatör ile 9 Kongo ve 9 Somali uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyonda ise, Ayvalık’ın Küçükköy mahallesinde ormanlık alanda; İstanbul plakalı kamyonet içerisinde yapılan aramada; A.A. isimli organizatör ile 43 Afganistan uyruklu göçmeni kıskıvrak yakaladı.
Ayvalık’ta yapılan üçüncü operasyonda ise, Küçükköy mahallesi Badavut mevkiinde jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında ağaçlık alanda kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde; M.A.O. isimli organizatör ile 7 Suriye ve 2 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili olarak yakalanan F.S., A.A., M.A.O. isimli 3 organizatör ve 61 göçmen hakkında adli işlem başlatıldı.

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