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Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 65 mülteci yakalandı.Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, Cunda adası Ortunç koyu bölgesinde ormanlık alan içerisinde Midilli’ye geçmeye hazırlanan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 ‘u Suriyeli, 2’si Filistin uyruklu olmak üzere 51 göçmen ele geçirildi.Jandarma ekiplerinin Patriça bölgesinde yaptıkları bir başka operasyonda ise, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan Balıkesir plakalı bir kamyonet ekiplerin amansız takibi sonrasında olay yerinin 2 kilometre uzağında terk edilmiş olarak bulundu.Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10’u Suriye, 3’ü Filistin ve 1’i de Irak uyruklu olduğu öğrenilen 14 mülteci daha yakalandı.Bölgenin ormanlık ve havanın karanlık olmasından yararlanarak kaçan organizatör Ş.Y.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 65 mülteci yakalandı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, Cunda adası Ortunç koyu bölgesinde ormanlık alan içerisinde Midilli’ye geçmeye hazırlanan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 ‘u Suriyeli, 2’si Filistin uyruklu olmak üzere 51 göçmen ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin Patriça bölgesinde yaptıkları bir başka operasyonda ise, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan Balıkesir plakalı bir kamyonet ekiplerin amansız takibi sonrasında olay yerinin 2 kilometre uzağında terk edilmiş olarak bulundu.Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10’u Suriye, 3’ü Filistin ve 1’i de Irak uyruklu olduğu öğrenilen 14 mülteci daha yakalandı.
Bölgenin ormanlık ve havanın karanlık olmasından yararlanarak kaçan organizatör Ş.Y. isimli şüphelinin yakalanmasının ise an meselesi olduğu öğrenildi.
Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirilirken, ele geçirilen Balıkesir plakalı kamyonet ise muhafaza altına alındı.
Öte yandan yakalanan göçmenlerin çocuklarına ise jandarma ekiplerinin şefkatle yaklaşıp, kendi ceplerinden satın aldıkları bisküvi, şekerleme ve çikolataları dağıtmaları yürekleri ısıttı.

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı
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