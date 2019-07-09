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Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 65 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 65 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Küçükköy Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Murat Reis kavşağında, 'Dur' ihtarına uymayan kapalı kasa kamyonetin sürücüsünü bir süre sonra durdurdu. Araçta 34 kaçak göçmen ve organizatör M.K. yakalandı. Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde de operasyon yapan ekipler, sazlık alana saklanan 23'ü Suriye, 5'i Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2'si Filistin ve 1'i Tanzanya uyruklu 31 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda, lastik bot ve bot motoru da ele geçirildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçme hazırlığı yapan, 22'si erkek, 12'si kadın, 31'i çocuk olan 65 kaçak göçmen ve organizatör M.K. ile ilgili işlemler, jandarma tarafından sürdürülüyor.

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