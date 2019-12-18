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Ayvalık’ta 76 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 23:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen ile 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova ve Küçükköy Mahallelerinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 76 düzensiz göçmen ile 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova ve Küçükköy Mahallelerinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Çamlık mevkiinde Midilli Adası’na kaçma hazırlığında olan 18’i çocuk olmak üzere 42 Afganistan, 1 Somali uyruklu göçmenlerle birlikte A.D. isimli birde organizatör zanlının yakalandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ise; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde Midilli Adasına kaçma hazırlığında olan 15’i çocuk, 8’i kadın olmak üzere 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile S.A.N. isimli bir organizatör zanlısı yakalandı. 2 organizatör zanlısı gözaltına alınırken, 76 düzensiz göçmen hakkında ise yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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