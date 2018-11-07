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Ayvalık'ta 80 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 80 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 80 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Karakoç Köprüsü mevkiinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, Afganistan uyruklu 15'i erkek, 29'u kadın ve 36'sı çocuk olmak üzere 80 kaçak jandarma tarafından yakalandı.
Ağrı ilinden Türkiye’ye giriş yaptığı ve kişi başı 800 bin dolar karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçakların işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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