Ayvalık'ta 836 uyuşturucu hap ele geçirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otobüste arama yapan polis ekipleri, 836 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, İzmir'den Balıkesir'e otobüsle uyuşturucu hap getirileceği istihbaratını aldı. Ayvalık'ın Altınova Mahallesi uygulama noktasında otobüsü durduran polis, çantasında sakladığı 836 uyuşturucu hap bulunan M.Y.'yi yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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