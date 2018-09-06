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Ayvalık’ta 9 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 kaçak ile bir organizatör yakalandı.

Ayvalık’ta 9 kaçak yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 kaçak ile bir organizatör yakalandı.
Ayvalık'ın Tuzla mevkiinde dün gece devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağı fark etti. Jandarma, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 9 kaçak ile bu kişilere organizatörlük yapan İran uyruklu kişiyi yakaladı.
Jandarma tarafından gıda yardımı yapılan kaçaklar, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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Ayvalık’ta 9 kaçak yakalandıAyvalık’ta 9 kaçak yakalandı

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