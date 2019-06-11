Ayvalık’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği göçmen kaçakçılığı davasında 1 organizatör tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 3 Mayıs 2019 gününde meydana gelen 5’i çocuk, 4’ü kadın olmak üzere 9 mültecinin hayatını kaybettiği göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili 1 organizatörün tutuklandığı öğrenildi.

Ayvalık’ın Güneş adası yakınlarında Afganistan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı botun batması sonucu meydana gelen ölümlü göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu tespit edilen firari bir şüphelinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

