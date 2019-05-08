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Ayvalık'ta 9 kişinin öldüğü tekne faciasına 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin yaşamını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayvalık'ta 9 kişinin öldüğü tekne faciasına 5 tutuklama

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin yaşamını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayvalık sahilinden 5 gün önce yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 16 kaçak ve organizatör kaptanın bulunduğu tekne battı. 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciayla ilgili gözaltına alınan T.A., S.G., E.A., T.Y. ve Y.M.’nin Emniyetteki sorguları tamamlandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından 5 şüpheli Adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayvalık açıklarında 3 Mayıs Cuma günü meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ve organizatör olan kaptanın bulunduğu teknenin batması sonucu 6’sı çocuk toplam 9 kişi yaşamını kaybetmişti. Sahil Güvenlik ekiperi, 5 kaçak göçmeni ise sağ olarak kurtarmıştı.
Halen kayıp olan Afganistan uyruklu 2 çocuk ile tekneyi kullanan organizatörün bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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