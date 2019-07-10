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Ayvalık’ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzensiz göç hareketlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarında 99 mülteci yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkiinde 45 plakalı otobüste organizatör G.S.

Ayvalık’ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzensiz göç hareketlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarında 99 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkiinde 45 plakalı otobüste organizatör G.S. ile 11 erkek, 13 kadın ve 22 çocuk, 46 Suriye uyruklu mülteci yakalandı. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında diğer organizatör A.D. tarafından kullanılan 16 plakalı araç terk edilmiş olarak bulundu. A.D. isimli organizatörü yakalama çalışmaları devam ediyor.
Ayvalık ilçesi Cunda adası Patriça mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçme hazırlığında olan 17 erkek, 18 kadın ve 18 çocuk, 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Adli makamların talimatıyla organizatörler hakkında adli işlemlere başlatıldı, göçmenler hakkında ise “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” hükümlerine göre işlem yapılacak.
Ayrıca göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan araçlar muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Ayvalık’ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

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