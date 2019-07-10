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Ayvalık'ta 99 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 99 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 99 kaçak göçmen yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 99 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkiinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, durdurduğu otobüste Suriye uyruklu 46 kaçak göçmen ve organizatör G.S.'yi yakaladı. Organizatör A.D. ise otomobilini bırakarak kaçtı. Yine Ayvalık ilçesi Cunda Adası Patriça mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçme hazırlığı yapan, 28'i erkek, 31'i kadın ve 40'ı çocuk olan 99 kaçak göçmen ve organizatör G:S. ile ilgili işlemler, jandarma tarafından devam ederken, kaçan organizatör A.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Ayvalık'ta 99 kaçak göçmen yakalandı

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