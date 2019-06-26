Ayvalık’ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı plajlarında askeri tatbikat sahası içerisinde kalan şemsiyeler kaldırılmaya başlanıldı.

Aralarında ünlü TV sunucusu Erkan Tan’a ait bir ahşap locanın da bulunduğu iddia edilen plajda gerçekleşen temizlik vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ayvalık Belediyesi, “Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Alanı’nda kalan, mülkiyeti Mal Müdürlüğü’ne, denetimi belediyemize ait halk plajlarında geçerli mevzuat uyarınca sabit gölgelik kullanımı mümkün değildir. CİMER ve BİMER’e giden şikayetler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda, ticarî ya da şahsî kullanımlar için sabit gölgeliklerin bu alanlarda kullanıldığı ve kullandırıldığı görülmüştür. Anayasal hakların halkımız tarafından eşit olarak kullanılabilmesi için, mevzuata aykırı olan bir kısım sabit gölgelikler, ilgili başvurular ve kamusal görev gereği kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerini kullandı.



