Ayvalık’ta Barış Manço sevgisi salonlara sığmadı

Barış Manço, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde anıldı.

Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Barış Manço’nun vefatının 20. yıldönümü sebebiyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

7’den 77’ye tüm halkın halen daha ezbere bildiği merhum sanatçı Barış Manço’nun eserlerinin seslendirildiği konsere vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu.

Anma konserinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Daire Başkanı Cemil Kızıltaş’ın yanı sıra AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcıları Hasan Barbun ve Ersan Adli, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

İsmet İnönü Kültür Merkezi’ni hınca hınç dolduran Barış Manço severlerin unutamayacakları bir gece geçirdikleri ücretsiz konserde; “O Ses Türkiye” yarışmasının finalistlerinden Dicle İriz de; sahnede görev alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü bünyesindeki genç sanatçılara destek verdi.

Atik Sahil’in sanat yönetmenliğini üstlendiği konserin ardından soruları cevaplandıran AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı konserde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sahnede görev alan arkadaşlarımız çok güzel bir müzikal hazırladılar. Türkiye’nin bana göre gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden biri olan Barış Manço’yu büyük bir özlemle andık. Sevgili Manço’yu anmaya da devam edeceğiz. O bizlerin kalbinde her zaman yaşayacaktır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Daire Başkanı Cemil Kızıltaş da, Ayvalık’ta son derece anlamlı bir günde bulunduklarını ve Barış Manço’nun sadece Türkiye’de değil, bir çok ülkede de çok sevildiğini hatırlattı.

Kızıltaş; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun da sevgi ve selamlarını ileterek, ünlü sanatçı Barış Manço’yu kültür ve sanatın başkenti olmaya namzet Ayvalık’ta anmanın da geceye ayrı bir anlam kattığını ifade etti.