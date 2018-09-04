Ayvalık'ta batan tekneden kurtarılan FETÖ'cüler tutuklandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 4 kişi ile onlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 1 kişi, tutuklandı.
31 Ağustos tarihinde Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sarımsaklı Çıplak Ada mevkiinde devriye görevi yaptığı sırada fiber tekne ile Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etmiş, 2'si çocuk 6 kişiyi kurtarmıştı. Kurtarılan Erol K., Gülistan K., Aydın D., Şehri D., Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Yapılan kimlik tespiti ile GBT sorgusu ve üst aramaları neticesi kurtarılanların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle arandıkları belirlendi. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ise toplam 13 bin Euro ve 5 bin 350 dolar ele geçirilmişti.
Polis şüphelilere yardım ve yataklık ettiğini belirlediği Arslan A.'yı da Ayvalık'ta düzenlediği operasyonla yakalayarak, diğer şüphelilerle birlikte bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk etti. Ayvalık Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan şüpheliler Gülistan K., Erol K., Aydın D., Şehri D. ile onlara yardım ve yataklık suçundan yakalanan Arslan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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