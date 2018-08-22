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Ayvalık’ta bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, 9 günlük kurban bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Ayvalık kent merkezi dolup, taştı.

Ayvalık’ta bayram yoğunluğu

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’de, 9 günlük kurban bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Ayvalık kent merkezi dolup, taştı.
Ayvalık ilçesi, 9 günlük kurban bayramını yüzde yüz doluluk oranı ile geçiriyor. Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Ayvalık'a akın etti. İlçe merkezi, Cunda Adası ve Sarımsaklı bayram tatili süresince yoğunluk yaşadı. Otellerin doluluk oranları arttı. Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin yanı sıra yabancı turistler Ayvalık'a akın etti. Ayvalık’ta bayramın ilk akşamından itibaren eğlence mekanları doldu. Ayvalıklılar, bayram için yapılan özel programlarda sahneye çıkan sanatçıların söylediği şarkılarla geç saatlere kadar eğlendi. Gündüz güzel havayı fırsat bilen tatilciler, sahil kenarındaki çay bahçelerinde, ilçe sokaklarında zaman geçirdi. Ayvalık merkezindeki restoranlar ve kafeler en kalabalık zamanlarını yaşadı.
GÜNDÜZ PLAJLAR, AKŞAM SOKAKLAR DOLDU
Restoran ve kafelerin olduğu Cunda (Ali Bey) Adası'nda kalabalık nedeniyle yer bulmakta ve güçlük çekilirken, tatilcilerin büyük bölümü gündüz plajlara, gece adaya gitti. Özel turların ziyaretiyle daha da kalabalıklaşan Cunda’da, sokaklarda gezmek güçleşti. Tatilciler, Cunda’nın tarihi evleri ve sahil kesimine büyük ilgi gösterdi.

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Ayvalık’ta bayram yoğunluğuAyvalık’ta bayram yoğunluğuAyvalık’ta bayram yoğunluğuAyvalık’ta bayram yoğunluğu

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