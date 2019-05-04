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Ayvalık'ta Boşnak kültürü tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 20:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Teferiç Boşnak Şenlikleri'nde Boşnak kültürü tanıtıldı.

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Teferiç Boşnak Şenlikleri'nde Boşnak kültürü tanıtıldı.

Şenlik, Tapani(Boşnak Bandosu) eşliğinde Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi önünden Küçükköy Meydanı'na yapılan yürüyüş ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından ünlü müzik grubu Tapani, yöresel ezgiler ile şenliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı. İstanbul ve İzmir’den gelen Boşnak Halk Oyunları ekipleri de gösteriler sundu.

Eşsiz lezzetiyle Boşnak mutfağı yemekleri ile kadınların ürettiği el emeği ürünler, şenliğe katılanların beğenisine sunuldu. Gün boyunca Küçükköy sokaklarında yöresel müzikler çalındı. Şenliğe katılanlara küçük sürprizler yapıldı.

Balkan ülkelerinin Hıdırellez'i olarak nitelendirilen Teferiç Boşnak Şenlikleri kapsamında bu akşam Bosfor Band ve Gizem sahne alacak.

Şenliğe, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Küçükköy Kent Müze binasında Saraybosna’daki katliam kınandı. Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in fotoğraflarının yer aldığı ‘Ölüm yolunda barış için yürüyenler’ adlı sergi de açıldı.

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