Ayvalık'ta Cem Evi ve Kültür Merkezi açıldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Cem Evi ve Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Ayvalık Devlet Hastanesi eski diyaliz merkezinden dönüştürülen Cem Evi ve Kültür Merkezi'nin açılış törenine, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Pir Sultan Abdal Derneği Ayvalık İlçe Başkanı Vedat Tekten, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Albayrak, CHP Balıkesir geçmiş dönem milletvekili Mehmet Tüm ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Gençer, söz konusu merkezin yerini 25 yıllığına derneğe tahsis ettiklerini belirterek, "Yasal prosedürler için çok uğraştık. Siyaset gözetmeksizin herkesten yardım istedik. Olmadı. Biz de meclisten onay alarak 25 yıllığına burasını gönülden kiraladık. Buradan ışık saçacağını bildiğimiz için size verdik. Burayı yapan Yorulmaz ailesinden helallik aldık. Ayvalık halkından da helallik aldık. Burası size helal olsun. Burada barış ve kardeşlik için yaşamalıyız. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına her zaman saygılı oldukları için, biz kardeşiz. Ben çok mutluyum, Ruhum kendini güzel hissediyor" dedi.

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