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Ayvalık'ta çevreciler protesto etti, ÇED toplantısı yapılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısına, çevreciler ve CHP'liler izin vermedi.

Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısına, çevreciler ve CHP'liler izin vermedi.

Bir firma tarafından Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için yapılan başvuru üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Altınova Kazan Sitesi'nde ÇED bilgilendirme toplantısı düzenledi. Madene karşı olan vatandaşlar ve CHP'liler, toplantı için gelen yetkililerle firma temsilcilerinin otele girişine izin vermedi. Otel önünde toplanan vatandaşlara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin ile Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri destek verdi.

Çevreciler, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ve firma yetkililerini protesto etti. Bir süre halkı ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca ÇED bilgilendirme toplantısını yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Müdür Özel, CHP milletvekilleriyle birlikte otel yakınındaki bir evin bahçesinde, halk izin vermediği için toplantının yapılmadığına dair tutanak tuttu. Tutanak hazırlandığı sırada evin bahçesine gelen maden firması temsilcileri ile çevreciler arasında tartışma yaşandı.

'HALK İSTEMEDİ VE TOPLANTI YAPTIRMADI'

ÇED toplantısının iptalinin ardından konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, maden şirketinin ilçeyi talan etmeye ve çevreyi kirletmeye geldiğini söyledi. Vatandaşları maden arama çalışmalarına karşı tepki göstermeye çağıran Gençer, "Sadece doğa, ülke ve canlılara olan sevgimizle burada toplandık. Bütün Altınova, Ayvalık, Küçükköy, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar burada. Şehir dışından konuklarımız burada. Cumhuriyetin cumhuru burada. Sayın İl Müdürü ve devlet memuru arkadaşlarımız da ortamı gördüler. 'Halk böyle istiyorsa tutanağımızı tutarız' dediler. Halk istemedi. Madene karşı olan herkes buna dair bir yazıyı Kent Konseyi Başkanımıza ulaştırsınlar. Biz bu yazıları İl Çevre Müdürlüğüne yollayacağız. Toplantının yapılamadığına dair dosyayı bakanlığa gönderecekler. Bu gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum ama süreç bitmemiştir. Bu işi burada yaptırmayacağız" diye konuştu.

Bu sırada otel sahibi olduğunu söyleyen bir kişi ile tartışma yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'li milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin ile CHP İl Başkanı Serkan Sarı konuşma yaptı. CHP'liler Ayvalık sahillerinin maden arama çalışmaları ile kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

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