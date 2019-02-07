Ayvalık'ta çeyiz sandığı giysileri moda oldu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi ve Kozak yaylaları köylerinde çeyiz sandıklarından çıkan 40 yıllık giysiler,ilgi görüyor.

Ayvalık ilçesinde, Altınova Mahallesi ve Kozak yaylası köylerinde 40 yıldır çeyiz sandıklarında muhafaza edilen şalvarlar, elbiseler, cepkenler, yorgan pamuğu ile kapitone yapılan ve ‘Pamuklu’ diye adlandırılan ceket, simli elbiseler, üç etekler, pazenler ve rengarenk içlikler moda oldu. Sandıklardan çıkarılan çeyizlik kıyafetler, bölgede günlük kıyafet olarak giyilmeye başlandı. Tarihi Atarabacılar Meydanı’ndaki antika eşya dükkanında, Ruhsar Üstünsoy tarafından satışa sunulan 40 yıllık giysiler, yoğun talep görüyor.

'HEM GİYİYORUM, HEM SATIYORUM'

Lacivert, çiçek desenli pazen elbisesinin en sevdiği kıyafetlerden biri olduğunu belirten Ruhsar Üstünsoy, "Aslen Malatyalıyım. Babamın görevi dolayısıyla Ayvalık’a yerleştik. Bu dükkan kiracımızındı, ben de müşterisiydim, sonra devraldım. İşimi çok severek yapıyorum. 8 yıldır antika eşya satışı yapıyorum. Elbiseler köy sandıklarından. Altınova Mahallesi ve Kozak yaylası köylerinden geliyor. Aslında hala bu şalvarları köylerde giyiyorlar. Dışarıdan gelenler, özellikle yabancılar bu parlak şalvarları tercih ediyor. 2 tane ile başladım. Benim sattığımı gördükçe ‘Biz de getirelim’ diyerek getirdiler ve elbiseler çoğaldı, satışı da fazla. Şu an elimde 100’e yakın farklı elbise ve ceket var. Elimde bir tane Ayvalık’ın köylerine ait en az 100 yıllık elbise de var. Giyilmez diye yakılan ceketlerden kalanlar şimdi moda oldu. Ben severek kullanıyorum köy elbiselerini. Üzerime giydiğim her şey satılıyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şekilde terziye verip düzelttirmiyorum. Dokunmadan satıyorum. Yırtık, soluk hiç önemli değil. Özellikle öyle arıyorlar" dedi.

'HÜLYA AVŞAR DA ELBİSE ALDI'

Kenarları Kaz Dağlarını sembolize eden zikzak motif ile süslü parlak ceketleri, kot pantolonla günlük giyimde kullananlar olduğunu kaydeden Ruhsar Üstünsoy, müşterileri arasında Hülya Avşar ve Elif Boyner Kürşat olduğunu da belirtti. Üniversiteden öğretim üyelerinin derste öğrencilerine göstermek için kendisinden kıyafet aldığını söyleyen Üstünsoy, “Hülya Avşar, elbiseleri görünce ‘Cennete düştüm’ demişti. Kırmızı, ipekli köy elbisesi aldı benden. Elif hanım kumaşı nedeniyle yazın çok tercih edilen desenli elbiselerden almıştı” diye konuştu.

'KUMAŞLARI DAHA ORGANİK'

Sandıktan çıkan kıyafetleri neden tercih ettiğini anlatan esnaf Cemile Buz ise "Ruhsar’a ara sıra gelip kıyafetler bakıyorum, sandıktan çıkarılmış. Elbise, yelek, bluz. Eskiler daha hoş, kumaşları daha düz, daha organik" dedi.

Aldığı kıyafetlerden özellikle ceketleri çok beğendiğini ifade eden Beliz VanDer Velde ise, "Modada geriye dönüş var. Çeyiz sandığından çıkanlar daha çok değerlendi. Bence özel günlerde bu kıyafetlerle gidilmesini tavsiye diyorum. Ruhsar Hanım bunu çok güzel yapıyor. Çok gelen giden var. Değerlendiriyorlar, alıyorlar. Ben de bu elbiseyi özel bir günde giymek istiyorum. Umarım beğenilir ama beğenileceğine inanıyorum" diye konuştu.