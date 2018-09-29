Ayvalık'ta çiftlikte 3 bin 500 balya saman yandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 3 bin 500 balya saman yandı.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Bayraklı Kuyu mevkiinde dün öğle saatlerinde Emin Boz’a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre güvenlik kamerası kutusunda kısa devre nedeniyle çıktığı belirtilen yangında saman balyaları alev aldı. Bir anda büyüyen yangına Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği ekipleri ve Ayvalık Belediyesi iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan söndürüldü. Yangında 3 bin 500 balya saman kül oldu.
Çiftlik sahibi Emin Boz, yangının hayvan damlarına ulaşmadan söndürülmesi sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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