Ayvalık'ta cinayetten aranan zanlı yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, eski eşini yaralamak, o sırada evde bulunan arkadaşını öldürmekle suçlanan Murat M., yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayvalık'ta otoparkta çalışan Murat M. (50), 16 Temmuz akşamı, Mayıs ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sevgi U.'nun Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde çıkan tartışma sırasında belindeki bıçağı çıkaran Murat M., 13 yaşındaki kızının annesi Sevgi U. ile o sırada evde bulunan aile dostu Ekrem K.'yi (39) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ekrem K. kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Sevgi U. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nin ardından sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Öte yandan iki aydır firari olan cinayet zanlısı Murat M. dün akşam saatlerinde bir yakınının evinde saklanırken, polise gelen ihbar doğrultusunda yakalandı. Emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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