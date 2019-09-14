Ayvalık’ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda sabah saatlerinde çıkan yangın aşırı rüzgar nedeniyle halen daha söndürülemedi.

Alınan bilgiye göre sabah saat 09.30 sıralarında Ayvalık çöp stok alanında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın da alevler bölgedeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin gün boyu sürdükleri hummalı yangın söndürme alışmaları gece saatlerinde de tüm hızıyla sürdü. Sık sık söndürülen yangın, her defasında rüzgarın da yardımıyla yeniden alevlenmesiyle itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Halen daha zaman zaman yeniden parlayan yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler hummalı bir şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor.

