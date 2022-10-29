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Ayvalık’ta Cumhuriyet coşkusu

29.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin 99’nci kuruluş yıl dönümü, Hüsnü Uğural Stadı’nı dolduran binlerce Ayvalıklı tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı.28 Ekim günü Cumhuriyet’e Bağlılık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Heykeli'ne çelenk koyma töreniyle devam etti.

Ayvalık’ta Cumhuriyet coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin 99’nci kuruluş yıl dönümü, Hüsnü Uğural Stadı’nı dolduran binlerce Ayvalıklı tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

28 Ekim günü Cumhuriyet’e Bağlılık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Hekyel’neçelenk koyma töreniyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen törenle coşku doruğa ulaştı. Ayvalık Belediyesi, kenti boydan boya geçen Atatürk Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırladı. Ayvalık Belediyesi gezici bandosu gün boyu mahalleleri dolaşarak marşlar çaldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Mesut Ergin yayınladığı mesajda; "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü ilk günkü gibi aynı coşkuyla, aynı heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyeti laiklik ve demokrasinin ışığında geleceğe taşımak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. İyi ki varsın Cumhuriyet” dedi.
Hüsnü Uğural Stadı’nda gerçekleştirilen törende Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş’ın yanı sıra gaziler, ilçe protokolü ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokaklardan meydanlara, salonlardan stadyumlara kadar, ilçenin her noktasında doyasıya yaşandı.
Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı törenleri; akşam saatlerinde fener alayı ve gelenekselleşen Kırsal Mahalleler arasında Cumhuriyet Kupası final maçı ve kupa töreniyle kutlamalar son bulacak.

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