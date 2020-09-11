Ayvalık’ta darp edilen hemşireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde; 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K. merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etti. Hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girdi ve hemşireleri saldırganın elinden kurtardı. Ancak bu kez saldırgan Sönmez’i darp edip, bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde annesi Beser K. ile Sarımsaklı’daki Sağlık Ocağı’na giden Engin Barış K., annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Ancak sağlık merkezi çalışanı hemşireler ellerinde aşı kalmadığını ve yaşlı kadının ismini listeye ekleyeceklerini söyledi.

Hemşirelerin bu yanıtına hiddetlenen Engin Barış K., Ebe-hemşire Hande Çabuk’u darp edip, yanındaki hemşire Ayşe Beyazıt’ı saçlarından çekerek yerlerde sürükledi. Bununla da yetinmeyen saldırgan, muayene odasındaki Ayşe Sakallıoğlu’nu da tartakladı.

Hemşirelerin çığlıklarını duyup, odanın kapısını açarak içeri giren hasta 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez hemşireleri saldırgan ın elinden kurtardı. Engin Barış K. ile boğuşmaya başlayan Sönmez, yüzüne yediği yumruk darbesi ve akabinde de bacağına yediği bıçak darbesiyle yaralandı.

Saldırgan Engin Barış K. önce kaçtı sonrada jandarma ekiplerine teslim oldu. Yaralanan Abdullah Sönmez ise yaralandığı Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Engin Barış K.’ten hem üç hemşire hem de bıçakla yaraladığı Abdullah Sönmez şikayetçi oldu. Saldırgan K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

“Bunun en büyük sorumlusu aşılarla ilgili yetkili olmayan kişilerin televizyonlarda çıkıp konuşmalarıdır”

Gazetecilere açıklamada bulunan Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Caner Çabuk, yaşadıkları talihsiz olayı anlattıktan sonra, “Abdullah bey bizim kahramanımız. Saldırganın hemşirelerimize bıçakla saldırmaya yeltendiği sırada araya girmiş. Tam o sırada da bıçak bacağına saplandı ve yaralandı. Olayın ardından jandarma karakolunda ifadelerimizi verdik. ‘Beyaz Kod’ diye tabir ettiğimiz birime başvuruda bulunduk. Üzücü bir durum. Kınıyoruz. Bununda en büyük sorumlusu aşılarla ilgili yetkili olmayan kişilerin televizyonlarda çıkıp konuşmalarıdır. Bu tip konuşmalar devam ettikçe, bir çok sağlık çalışanlarımız özellikle birinci basamak olan Aile Sağlığı çalışanlarımız şiddet görmeye devam edeceklerdir. Umarım sağlıkta şiddet yasası caydırıcı bir şekilde gündeme getirilir” dedi.

Yaralanan Abdullah Sönmez o anları anlattı

Sağlık çalışanı 3 hemşireyi saldırganın elinden kurtaran Abdullah Sönmez ise yaptığı açıklamada, “Sağlık ocağına zatürree aşısı yaptırama gelmiştim. Doktoru beklerken, o arada önümden bir delikanlı geçti. Müdahale odasındaki hemşirelerin yanına girmişti. Birkaç dakika sonra odanın içerisinden çığlıklar gelince kapıyı açtım. O delikanlı hemşireleri darp ediyordu. Bir hemşireyi saçından tutup, bastırmış ve onu yumrukluyordu. Müdahale ettim. O arada aramızda bir boğuşma oldu. Bacağımda bir yanma hissi duydum. Bacağımdan bıçaklandığımı ve bacağımın kanadığını gördüm. O esnada yumruklaşma oldu. Yüzümden de yumruk darbesi aldım. Aslında ben ona çok vurmak istemedim. Benim amacım onu yakalayıp, jandarmaya teslim edebilmekti.” dedi.

30-35 yaşlarındaki bir insanın bir kadına el kaldırmasının kabul edilemeyeceğini savunan Sönmez, “Tabi bu kadın bir de sağlık çalışanı olunca bu konuda daha da ağırlaşıyor. Özellikle bu dönemde Koronavirüs ile mücadele edilirken, sağlıkçılar canla başla bu mücadelenin en başında savaşırken, çok basit nedenlerle onlara darp derecesine varan müdahalelerde bulunulması kabul edilemezdi.” Diyerek, saldırgan Engin Barış K’ten şikayetçi olduğunu ve bu tip insanlarla sonuna kadar da mücadele edeceğini söyledi.

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği’nden sert açıklama

Yaşanılan olay sonrasında Sarımsaklı’daki 5 Nolu Sağlık Ocağı 24 saatliğine kapatıldı. Merkezde tedavi görmek isteyen vatandaşlar ise mağdur oldu.

Öte yandan Balıkesir Aile Hekimleri Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Fevzi Turgut ise yaptığı yazılı açıklamada, “Basında çıkan haberler yüzünden kontrolsüz bir şekilde aşılanmaya gelen ve yetersiz kalan aşı tedariki yüzünden aile hekimliği çalışanlarının darp edileceği defaten basın açıklamaları ile anlatılmış ve uyarılmış olmasına rağmen hiç bir önlemin alınmayarak aile hekimliği çalışanlarının darba açık hale getirilmesinin sonucunu yaşamış bulunmaktayız. Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce acilen gerekli önlemlerin alınması ve yerel basına mutlaka açıklama yapılması elzemdir. Sadece iş için varsayılan ama ne korumak için ne de haklarının ödenmesi için tek bir adım atılmayan sağlık çalışanlarının yok sayılmasından vazgeçilmelidir. Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekiminden, ebe, hemşire ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

