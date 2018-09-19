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Ayvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında denizde demir cevheri aramak isteyen şirketin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu kabul edildi.

Ayvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında denizde demir cevheri aramak isteyen şirketin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu kabul edildi.
Altınova açıklarında, demir cevheri (manyetit) aramak ve çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuran şirketin projesi ile ilgili ÇED süreci 17 Eylül'de başladı. Konuyu Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda gündeme getiren Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, denizde maden aramanın vereceği zarara dikkat çekip, Ayvalık halkının madene karşı olduğunu hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi.
Maden aramanın deniz ekosistemi için çok riskli olacağını vurgulayan Başkan Gençer, ÇED raporu sürecinin başlatıldığını söyledi. Altınova sahillerinin yazlıklarla dolu olduğunu ve bölgede balıkçılık yapıldığını belirten Gençer, "Bu maden şirketi, 1608 hektarlık alanda denizin içinde 1-1,5 metre denizi kazıyıp demiri çıkartacak ve mıknatıslarla ayrıştıracak. 'Geri kalan cürufu tekrar denize dökeceğiz' diye bir teknik bulmuşlar. Bu, Türkiye'de bugüne kadar uygulanan bir sistem değil. Bunun ÇED süreci başladı. Kurumlara görüşleri sorulacak. Muhtemelen Büyükşehir Belediyesi'ne de sorulacak. Lütfen buna karşı çıkalım. Bu, bütün ekolojimizi denizlerimizi, canlıları ve sahilimizi mahvedecek. Devlet, Altınova sahiline son yıllarda büyük paralar harcayarak mendirekler yaptırdı. Orada erozyon vardı, buna karşı durmak için mendirekler yapıldı. Bu kadar önem verdiğimiz sahilde denizin içinden maden çıkarmak amacıyla denizi berbat etmek, oradaki yaşamı öldürmek ve posasını orada bırakmak, deniz için çok kötü bir durum. Rica ediyorum Büyükşehir'den, hep birlikte karşı gelmeliyiz. ÇED sürecinde görüş sorulurken, kamuoyunu aydınlatmak adına hepimiz birlik olmalıyız" dedi.
BÖLGE HALKI PROTESTO ETMİŞTİ
Ayvalık, Altınova ve Küçükköy halkı, 15 Mayıs 2018 tarihinde Belediye Başkanı Rahmi Gençer önderliğinde toplanarak, Altınova açıklarında maden çıkarmak isteyen şirketi protesto etmişti. Sahilde insan zinciri oluşturulan protestoda, 'Altınova'da madene geçit yok, yaşam alanlarımızı hep birlikte koruyacağız' mesajı verilmişti.

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Ayvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladıAyvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladıAyvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladıAyvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladı

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