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  4. Ayvalık’ta deniz manzaralı Gönül Yolu Köprüsü’nde son viraj

Ayvalık’ta deniz manzaralı Gönül Yolu Köprüsü’nde son viraj

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Gönül Yolu Köprüsü’nde yıkılan duvarların yerine demir parmaklıklar yapılıyor.Araç trafiğine 15 Nisan 2017 tarihinde açılan Gönül Yolu Köprüsü, üzerinden geçenlerin ’deniz manzarasını göremiyoruz’ şikayeti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Gönül Yolu Köprüsü’nde yıkılan duvarların yerine demir parmaklıklar yapılıyor.
Araç trafiğine 15 Nisan 2017 tarihinde açılan Gönül Yolu Köprüsü, üzerinden geçenlerin ’deniz manzarasını göremiyoruz’ şikayeti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Köprünün yan duvarlarının yıkılarak, yerine demir parmaklıklar inşa edilmeye başlanıldı. Proje kapsamında köprüden geçen herkese doyumsuz bir manzara sunacağı ve köprünün neresinden bakılırsa bakılsın, denizin görülebilmesi planlandı.
Beton kesicisi ile özenle kesilen duvarlar, daha sonra bir vinç yardımıyla sökülürken, bir yandan da köprüden araçlarıyla geçen sürücülere Ayvalık’ın eşsiz manzarasının görülebilmesini sağlayacak demir parmaklıklar monte ediliyor.
Öte yandan süren çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan yüklenici firmanın yetkilisi Erol Yenigün, köprünün duvarlarının yıkımı ve akabinde parmaklıkların montajının en fazla bir ay zarfında tamamlanacağının müjdesini verdi.

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