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Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde denize serinlemek için giren 81 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiine gelen Yurdanur Altun (81) isimli kadın, 73 ve 65 yaşlarındaki kardeşleriyle serinlemek için denize girdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde denize serinlemek için giren 81 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiine gelen Yurdanur Altun (81) isimli kadın, 73 ve 65 yaşlarındaki kardeşleriyle serinlemek için denize girdi. 2 gün önce meydana gelen olayda, yaşlı kadının kardeşleri saat 15.20 sıralarında denizden çıktıklarında ablaları Yurdanur Altun’a ait kıyafetlerin sahilde olduğunu gördü. Ancak yaptıkları aramalarda ablalarını bulamayan iki kardeş, durumu Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirdi.
Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı kadını bulabilmek için seferber oldu. 81 yaşındaki Yurdanur Altun’un bulunması için geniş çaplı arama başlatan jandarma ekiplerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerle, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, AFAD ve AKUT timleri de katıldı.
10 asayiş timi, 2 sahil güvenlik botu, 2 dalgıç timi, 1 iz takip köpeği ve 1 mini insansız hava aracı ile sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından halen daha sonuç alınamadı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yaşlı kadının bulunabilmesi için ekiplerin seferber olduğunu, bugünkü aramalara da İtfaiye Grup Amirliği’ne ait 2 adet jetski’nin de katıldığını söyledi. Dalgıçlarının su altında hummalı çalışmalar yaptığını kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, “Sabah saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter ve Jandarma bünyesindeki bir komando timi de arama-kurtarma faaliyetlerine katılarak destek verdiler. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda Yurdanur Altun isimli vatandaşımızın izine rastlanamadı” dedi.
Altun’u arama çalışmaları sürerken, yaşlı kadının yakınları sahilde umutla bekliyor.

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadın adeta sır oldu
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