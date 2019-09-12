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Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için denize giren 81 yaşındaki kadının cansız bedeni, Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında Yunan balıkçılar tarafından bulundu.Dün akşam saatlerinde Midilli Adası’ndan denize açılan Yunanlı balıkçılar su üzerinde bir kadın cesedinin bulunduğunu fark etti.

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için denize giren 81 yaşındaki kadının cansız bedeni, Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında Yunan balıkçılar tarafından bulundu.
Dün akşam saatlerinde Midilli Adası’ndan denize açılan Yunanlı balıkçılar su üzerinde bir kadın cesedinin bulunduğunu fark etti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine kadın cesedi kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde cesedin 3 gün önce Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı Plajları’nda denize girip kaybolan 81 yaşındaki Yurdanur Altun’a ait olduğu belirlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından, Yurdanur Altun isimli kadının yakınlarıın cenazeyi teslim almak için Midilli Adası’na gittiği öğrenildi.
Yaşlı kadın, yaklaşık 1 hafta önce tatil için Ayvalık’a gelmiş, 3 gün önce de 73 ve 65 yaşlarındaki kardeşleriyle serinlemek maksadıyla denize girdikten sonra denizde kaybolmuştu. Yaşlı kadının kaybolması sonrasında harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerle, AFAD ve AKUT ekipleri; 10 asayiş timi, 2 sahil güvenlik botu, 2 dalgıç timi, 1 iz takip köpeği ve 1 mini insansız hava aracı arama-kurtarma çalışmalarını 3 gün sürdürmüştü.

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu

Ayvalık’ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu

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