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Ayvalık'ta denizde maden aranması talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

Altınova Mahallesi açıklarında, özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılmasına ilişkin talep, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde reddedildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: - "Ayvalıklılar, Altınovalılar rahat olsun. Asla oranın güzellikleri bozulmayacak. Asla orada turizmden ve zeytincilikten vazgeçmeyeceğiz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında, özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılmasına ilişkin talep, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde reddedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınova Mahallesi açıklarında 1608 hektarlık deniz ruhsat alanı içerisinde 23,66 hektar alanda demir madeni arama ve çıkarma ile ilgili önce ÇED süreci başlatıldı.

Projeye göre, Ayvalık'ın 10, Altınova'nın 3 kilometre kuzeybatısında yer alan bölgede, denizin 22 metre dibinde olan alandan günde 300 ton, yılda ise 90 bin ton kum denizden çekilerek içindeki demirin alınması planlandı.

- "Oy birliğiyle reddedildi"

ÇED raporunun tamamlanmasının ardından Çevre Komisyonunca hazırlanan rapor Büyükşehir Belediyesi Meclisinin gündemine alınarak görüşüldü. Oylamada, tüm siyasi parti üyelerinin oy birliğiyle şirketin maden arama talebi reddedildi.

Oylamanın ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bahse konu bölgenin turizm bölgesi olduğunu, bu nedenle böyle bir izni vermelerinin mümkün olmadığını belirterek, Meclis üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ayvalık'ta böyle bir şeye izin vermeyeceklerini vurgulayan Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Ayvalık, Altınova Mahallesi'nde denizde deniz kumunun içerisinde maden arama ile ilgili yetki alan bir firma, orada maden arama çalışması başlatmak istedi. Bununla ilgili de ÇED raporu hazırlanması gerekiyordu. Rapor hem Çevre ve Sağlık Komisyonumuzda hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinden de oy birliğiyle reddedildi."

- "Burası tam bir turizm cenneti"

"Ayvalık bizim göz bebeğimiz" ifadelerini kullanan Kafaoğlu, şöyle devam etti:

"Burası tam bir turizm cenneti. Ayvalık'a 10 kilometre mesafede Altınova'ya da 3 kilometre mesafede, yerleşim alanlarına da 300 metre mesafede bir çalışma yapılması isteniyordu. Özellikle biz, doğanın, tabiatın korunmasına çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Burada maden aranarak bu turizm alanlarına zarar verilmemesini ve o bölgenin yapısının bozulmamasını istiyoruz. Özellikle o yörede yaşayan insanlarımız, turizmciler ve çevreye duyarlı insanların bu konuda bize talepleri olmuştu. Biz de arkadaşlarımızla yerinde inceledik. Hakikaten taleplerin yerinde olduğunu ve bir turizm cenneti olan Ayvalık ve Altınova'nın sahillerinin bozulmasını istemediğimiz için oy birliğiyle gelen bu kararı reddetmiş olduk."

- "Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

Kafaoğlu, Balıkesir'in doğa güzelliklerinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Balıkesir tarım ve hayvancılık şehri, Balıkesir turizm şehri, Balıkesir sanayi ve madencilik şehri. Ama madenler asla bizim tabiatımızı, doğamızı ve güzelliklerimizi bozmamalı. Sanayi de sadece sanayi bölgelerinde, OSB'lerin içerisinde yapılarak tarım, hayvancılık ve turizm alanlarımıza asla zarar vermemeli. Ben tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Halkımızın duyarlılığını Meclis olarak da hissederek gereğini yaptık. Ayvalıklılar, Altınovalılar rahat olsun. Asla oranın güzellikleri bozulmayacak. Asla orada turizmden ve zeytincilikten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

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