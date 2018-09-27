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Ayvalık'ta denizde maden aranmasına karşı imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çevreciler, bir firmanın denizde maden aramak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci için başvuruda bulunması üzerine imza kampanyası başlattı.

Ayvalık'ta denizde maden aranmasına karşı imza kampanyası

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çevreciler, bir firmanın denizde maden aramak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci için başvuruda bulunması üzerine imza kampanyası başlattı.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde, bir maden firmasının denizde maden aramak amacıyla ÇED süreci için başvuruda bulunması üzerine çevreciler imza kampanyası başlattı. Ayvalık Kent Konseyi, Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Altınova’dan sorumlu Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu ve Altınova’daki sitelerin yöneticileri, yaptıkları toplantı sonrası imza kampanyası başlatma kararı aldı. 16 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, her çarşamba Altınova Pazaryeri, Salı Küçükköy Pazaryeri ve Perşembe de Talatpaşa Caddesi’nde stant oluşturulacak.
'ALTINOVA DENİZİMİZİ HEP BERABER SAVUNALIM'
Ayrıca Change org üzerinden de başlatılan kampanya ile Türkiye ve Dünya'daki çevrecilerin desteği istenecek. ​Change org da başlatılan kampanya dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Deniz kumunda maden aramak, kıyı erozyonunu had safhaya çıkarmanın yanında, denizde dibe bağlı yaşamı yok ederek ekolojik bir felaketi de beraberinde getirir. Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde deniz içinde toplam 21.712,47 Ha’lık alanda Demir Cevheri (Manyetit) arama ve çıkarma faaliyeti yapmak için başvuran İzmir Aliağa merkezli 'Densan Madencilik San ve Tic A.Ş.' adlı firmanın projesini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED süreci başlatıldığını 17 Eylül tarihinde duyurdu. Proje kapsamında, Altınova sahillerinde, Öğretmenler Sitesi önünden başlayarak, Sarımsaklıya kadar yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayacak olan ve yazlık sitelerin yer aldığı kıyılarda, konutlara 50-350 metre mesafede demir madeni arama-çıkarma izni talep ediliyor. Bu faaliyet sırasında gemiye monte edilen Jet pompası yardımıyla denizdeki sulu kumun emilerek çekilmesiyle deniz dibi alt üst edilip, canlı yaşamı yok olurken, deniz tabanında meydana gelecek değişimler yüzünden Altınova kıyı kesiminde yaklaşık 30 yıldan bu yana devam eden kıyı erozyonu daha da artacaktır. Ülkemizde madenciliğin yarattığı yıkımlar ortadayken, sahilin bugünkü yapısının bozulması, Altınova ekonomisini de olumsuz etkileyecektir. Ege sahillerinin el değmemiş bölgesinde, yüzlerce ailenin yazın şehirlerden kaçıp nefes aldığı, emekli insanların kışın da huzuru bulduğu Altınova’da, hem de denizde böyle bir madencilik faaliyetine göz yumulması, kabul edilmesi, izin verilmesi düşünülemez. Çevre Bakanlığı'nın bu projeyi iptal etmesini, Altınova denizini biz sahiplerine bırakmasını istiyoruz. Buradan şirket yetkililerine sesleniyoruz: Denizimizde Maden aramanızı ve ışıklar sahilimizi katletmenizi istemiyoruz. Türkiye'yi, Ege'yi, denizi, tabiatı seven yaşam dostları, gelin hep birlikte imza kampanyasını destekleyelim geleceğimize sahip çıkalım."

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta denizde maden aranmasına karşı imza kampanyasıAyvalık'ta denizde maden aranmasına karşı imza kampanyasıAyvalık'ta denizde maden aranmasına karşı imza kampanyasıAyvalık'ta denizde maden aranmasına karşı imza kampanyası

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