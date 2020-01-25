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Ayvalıkta Dünya Gümrük Günü'nde turistlere çiçekli, çikolatalı karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlanmaya başladı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlanmaya başladı. Gümrük İlçe Müdürü Mesut Koç ve personel, Lesvos Adası Midilli kentinden gelen turistleri çikolata ve çiçekle karşıladı.
Ayvalık Gümrük Müdürlüğü'nce 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, dün başlatılan programla kutlanmaya başladı. İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personelini, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak ziyaret etti. Gümrük Müdürlüğü personeli, Ege'nin karşı yakasından gelen konukları Deniz Hudut Kapısında karşıladı. İlçeye gelen turistlere çikolata ve kolonya ikramının yanı sıra karanfil hediye edildi.
A Sınıfı gümrük idaresi olarak Altınoluk'tan Altınova'ya kadar olan bölgenin yanı sıra Edremit Kocaseyit Havaalanında ve Ayvalık Deniz Hudut Kapısında 19 personel ile özveriyle göreve devam ettiklerini belirten İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç, bu yıl ki sloganlarının 'İnsanoğlu, refah ve gezenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler' olduğunu belirterek, "Ayvalık Gümrük Müdürlüğü olarak 2019 yılı içinde başarılı bir sezon geçirdik. Yolcu oranımız yüzde 10 arttı. Daha önceki sene 140 bin yolcu varken 2019 ‘de 160 bin yolcu ağırladık. Özverili çalışmalar ile işlemleri olabildiğince hızlı yürütmeye çalışıyoruz" dedi.
Dünya Gümrük Günü nedeniyle yarın sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Gümrük Müdürlüğü yönetim ve personelinin katılacağı törende Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.

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