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Ayvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde eğitim gören 20 zihinsel engelli öğrenci, galoş üreterek harçlıklarını çıkarıyor.

Ayvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde eğitim gören 20 zihinsel engelli öğrenci, galoş üreterek harçlıklarını çıkarıyor.
Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde hayata geçirilen proje ile engellilerin galoş üreterek meslek edinmeleri sağlanıyor. Engelli öğrencileri meslek sahibi yaparak geleceğe hazırlamak hedefiyle, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında, bin adedi 50 liraya satışı yapılan galoşlardan elde edilen gelir, engelli öğrencilere harçlık olarak veriliyor. Kazancın bir bölümü de projenin devamı için gereken malzemenin alımında kullanılıyor.
'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA MESLEK EDİNDİRİYORUZ'
Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, haftada 5 bin galoş üreterek harçlık kazanan öğrencilerle bir araya geldı. Gençer, kazandıkları harçlıklardan dondurma alıp kendisine ikram eden öğrencilere eşlik etti. Üretilen galoşların sadece Ayvalık'a değil yurt genelinde ihtiyaç duyulan noktalara da verilebileceğini kaydeden Başkan Rahmi Gençer, engellileri sosyal yaşama kazandırmak istediklerini söyledi. Gençer, şöyle dedi:
"Biz her zaman çocuklarımıza neler katabilir, hayatlarını nasıl renklendirebiliriz diye düşündük ve bu yönde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özel çocuklarımızı yaşama dahil edebilmek, günlük yaşamda onlara istihdam oluşturabilmek için Sosyal Hizmet Merkezimizdeki Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde, meslek edindirme projemizi hayata geçirdik. Özel eğitim verdiğimiz özel çocuklarımızın galoş üretimi yapabileceğini düşündük. İlk etapta galoş makinesi alarak atölye kurduk. Engelliler galoş üretimine başladı. Öğrencilerimiz hem meslek öğreniyorlar hem de eğitim alıyorlar. Böylece Ayvalık'ta bir ilki gerçekleştirdik. Üretilen galoşları kentimizin ihtiyaç duyulan tüm merkezlerine sunuyoruz. Sadece kentimizde değil yurt genelinde galoş ihtiyacı olan kurumlar, işletmeler, Ayvalık Belediyesi Özel Eğitim Evi'nde galoş üreten çocuklarımızdan galoş alabilir ve onların mutluluklarına yakından tanık olup, paylaşabilir."

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyorAyvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyorAyvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyorAyvalık'ta engelli öğrenciler galoş üretiyor

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