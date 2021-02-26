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Ayvalık’ta ev yangını

26.02.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi Sefa Caddesi No: 4 adresinde bir eczanenin üst katında bulunan evde yangın çıktı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi Sefa Caddesi No: 4 adresinde bir eczanenin üst katında bulunan evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre; evin mutfağındaki açık halde bırakılan fırından çıktığı öğrenilen yangın sırasında evde hiç kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 arasöz ve çok sayıda ekibin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evin mutfak kısmında hasar oluştuğu öğrenildi.

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