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  4. Ayvalık’ta Gönül Yolu Köprüsü’nde trafik kazası: 2 yaralı

Ayvalık’ta Gönül Yolu Köprüsü’nde trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık merkez ile Lale Adası ve Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde 34 FC 7536 plakalı özel otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık merkez ile Lale Adası ve Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde 34 FC 7536 plakalı özel otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Tek taraflı trafik kazasında araçta bulunan M.Ç. ve N.A.İ. isimli iki kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ç. ve N.A.İ.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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