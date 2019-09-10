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Ayvalık'ta Hakkı Bey Yarımadası'nda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 22:28 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Hüsnü EVREN- Abdülkadir AYDINIŞIK/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayvalık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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