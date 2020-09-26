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Ayvalık’ta Harp Okulu kılıcı ile intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli denizaltı subayı, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtının önüne çektiği arabasının üstüne çıkarak Harp Okulu mezuniyetinde kendisine verilen kılıçla harakiri yaparak intihara teşebbüs etti.Edinilen bilgiye göre; Saat 12.30 sıralarında ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na gelip kaldırımlara çıkarak Atatürk anıtı önüne park eden Yakup Sunay isimli emekli denizaltı astsubayı, ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek içinde bulunduğu olumsuzlukları haykırmaya başladı.Arabasının yanına bir bomba düzeneği görüntüsü verilmiş bir sistemi de o sırada olay yerine gelen polis memurlarına gösteren emekli denizaltı astsubayı kendisine yaklaşılmamasını istedi.Otomobilinin üzerine çıkıp, Harp Okulu’nda mezun olurken kendisine verilen kılıçla harakiri yapan Yakup Sunay, yüzlerce vatandaşın gözü önünde kılıcı karnına sapladı.Emekli denizaltı astsubayının ikici hamlesinde de bu kez beylik silahına uzandığı gözlendi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli denizaltı subayı, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtının önüne çektiği arabasının üstüne çıkarak Harp Okulu mezuniyetinde kendisine verilen kılıçla harakiri yaparak intihara teşebbüs etti.
Edinilen bilgiye göre; Saat 12.30 sıralarında ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na gelip kaldırımlara çıkarak Atatürk anıtı önüne park eden Yakup Sunay isimli emekli denizaltı astsubayı, ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek içinde bulunduğu olumsuzlukları haykırmaya başladı.
Arabasının yanına bir bomba düzeneği görüntüsü verilmiş bir sistemi de o sırada olay yerine gelen polis memurlarına gösteren emekli denizaltı astsubayı kendisine yaklaşılmamasını istedi.
Otomobilinin üzerine çıkıp, Harp Okulu’nda mezun olurken kendisine verilen kılıçla harakiri yapan Yakup Sunay, yüzlerce vatandaşın gözü önünde kılıcı karnına sapladı.
Emekli denizaltı astsubayının ikici hamlesinde de bu kez beylik silahına uzandığı gözlendi. Ancak o sırada kendisine müdahale eden polis memurları vatandaşlar tarafından silahını kullanmasına izin verilmedi.
Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yakup Sunay, hastanede müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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