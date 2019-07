Ayvalık’ta hortum dehşetinin yaraları sarılıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında şiddetli yağışla birlikte gelen hortum, sahil bandındaki birçok işyerine ciddi zararlar verdi.

Ayvalık’ta günün ilk ışıklarıyla hortumun verdiği hasar gün yüzüne çıktı. Cumhuriyet Meydanı VE 06 mevkiinde bulunan işyerlerinin çatıları ve gölgeliklerini yerle bir eden hortum, Altınova sahili ile Sahilkent Mahallesi’de de etkili oldu. Altınova ve Sahilkent Mahallesi’nde şimşeklerin aydınlattığı gecede, şiddetli yağışla aynı anda sadece 5 dakika etkili olan hortum, deniz kıyısındaki tekneleri sahile attı.

Ayvalık’ta hortumdan en çok etkilenen bölge ise Sahilkent sınırları içerisinde bulunan Engürü Sitesi oldu. Seyyar bir baz istasyonunun devrildiği sitede; enerji nakil hatlarının hortum sebebiyle kopması sonucu bölgeye halen daha elektrik verilemediği öğrenildi. Site içerisindeki amfi tiyatro sahnesinin yerle bir olduğu gözlenirken, bazı evlerin çatılarındaki kiremitlerin uçtuğu, gölgeliklerin ise zarar gördüğü gözlendi. Sitenin plaj kısmındaki şezlong ve şemsiyelerin denize uçtuğu dikkatlerden kaçmazken, kafeterya kısmında ise bambu gölgelikler zarar gördü.

Site bünyesindeki Zeybek Restaurant ile bazı evlerde cam ve çerçeveler kırıldı. Site Başkanı Gürsel Uslu, hasar tespit çalışmalarının halen daha sürdüğünü kaydederek, “Gece sitenin sanki belirlenmiş bölgelerine bomba atılmış gibi bir manzara ile karşılaştık. Sosyal tesisimizde, iki plajımızda büyük hasarlar var. Site merkezindeki ticari binamızın çatısı bir arka sokağa uçtu. Enerji nakil hatları koptuğu için sitemizde halen daha elektrik enerjisi yok. Biz gece saat 03.00’den sonra Ayvalık’a indik. Ayvalık Belediyesi bize de bir ekip gönderdi. O saatten bu yana temizlik çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ölen ya da yaralanan kimse yok” dedi.

Site sakinlerinden Erdal Sergen Bıldırcın da, “Gece yarısında bir patlamayla irkildik. Sonrasında şiddetli bir sağanak yağış meydana geldi. Ondan sonra da oluşan hortumla her taraf adeta yerle bir oldu. Başlangıçta yaşanılan hadisenin farkında olamadık ama her şey sona erdikten sonra dışarı çıktığımızda sitemizin yönetim binası ve bir çok noktasında büyük hasar olduğunu fark ettik” diye konuştu.

“Ölen ya da yaralanan yok”

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise, ilçe genelinde belli noktalarda hasar olduğunu kaydederek, “Çok şükür yaşanılan afet sonrasında herhangi bir can kaybımız ya da yaralanan olmadı. Ufak tefek çatı uçması, ağaçların devrilmesi, enerji nakil hatlarında aksaklıklarımız var. UEDAŞ ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Bazı ev ve işyerlerinde cam patlaması ve benzeri olaylar var. Buna da çok şükür” ifadelerini kullandı.