Ayvalık’ta işyeri yangını

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Talatpaşa Caddesi'ndeki mefruşat mağazasında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Saat 12.00 sıralarında, ilçe merkezindeki işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 3 arasöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, mefruşat mağazasında hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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