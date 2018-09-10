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Ayvalık’ta işyeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Talatpaşa Caddesi'ndeki mefruşat mağazasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Ayvalık’ta işyeri yangını

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Talatpaşa Caddesi'ndeki mefruşat mağazasında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Saat 12.00 sıralarında, ilçe merkezindeki işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, 3 arasöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, mefruşat mağazasında hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ayvalık’ta işyeri yangınıAyvalık’ta işyeri yangınıAyvalık’ta işyeri yangınıAyvalık’ta işyeri yangını

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