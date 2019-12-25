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  4. Ayvalık’ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Ayvalık’ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kaçak içki imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde ikamet eden M.S.Y.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kaçak içki imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde ikamet eden M.S.Y. ve A.S. isimli şahısların sahte içki üretimi yaptığı belirlendi. Adlî makamlardan alınan arama kararına istinaden M.S.Y. ve A.S. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarada 2 adet 220 litrelik varil, 2 adet 60 litrelik bidon, 2 adet 5 litrelik plastik şişe, 1 adet 2 litrelik şişe, 1 adet 2 buçuk litrelik plastik şişe, 2 adet 1 litrelik şişe, 10 adet varil içerisinde olmak üzere toplam 2 bin 400 litre kaçak üretim şarap ve 2 litre etil alkol, 1.3 litre kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen içkiler, jandarma ekiplerince imha edilirken, M.S.Y ve A.S. adlı iki şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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