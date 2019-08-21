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Ayvalık’ta jandarma 44 mülteci ve 3 organizatör yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 44 mülteci ve 3 organizatör yakalandı.Alınan bilgiye göre, Murateli Mahallesi sapağındaki bir grup göçmeni fark eden jandarma ekipleri, bir beyaz renkli otomobilden şüphelenerek aracı takip etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 44 mülteci ve 3 organizatör yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Murateli Mahallesi sapağındaki bir grup göçmeni fark eden jandarma ekipleri, bir beyaz renkli otomobilden şüphelenerek aracı takip etti. İstanbul plakalı otomobili bölgedeki bir dinlenme tesisinin önünde yakalayan jandarma ekipleri araçtaki; Y.A., E.M. ve Ö.Ç. isimli organizatör zanlılarını sorguya aldı. Aynı tesiste yine İstanbul plakalı bir kamyonun da bu 3 zanlıya ait olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, kamyonda yaptıkları aramalarda mültecilere ait çanta ve giysiler buldu.Ekipler 3 zanlıyı gözaltına alırken, 14’ü çocuk, 13’ü kadın 44 mülteciyle ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

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